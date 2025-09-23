Врач объяснила, как отличить психологический голод от физиологического

Врач-психотерапевт Юлия Романенко рассказала, как распознать психологический голод и отличить его от физиологического, сообщает Газета.ru .

Врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Юлия Романенко объяснила, что психологический голод часто возникает спонтанно и сопровождается непреодолимой тягой к определенным продуктам. По ее словам, такие желания обычно появляются внезапно между основными приемами пищи и связаны с эмоциональными переживаниями.

Вторым признаком психологического голода специалист назвала сильное желание, которое сложно контролировать. В отличие от физиологического голода, это ощущение не связано с реальной потребностью организма в пище.

Третий признак — локализация ощущений. Романенко отметила, что при психологическом голоде чувство возникает на уровне горла, шеи или головы, а не в желудке.

Четвертым отличием врач считает стремление съесть что-то определенное, например сладкое или вредное. При настоящем голоде человек готов употреблять любую пищу, а при психологическом — ищет конкретный вкус.

«Для тех, у кого хороший контакт с телом, будет просто почувствовать, что голод психологический ощущается где-то на уровне горла, шеи, головы. Если опустить внимание в область живота, его там не будет», — пояснила Романенко.