Врач объяснила, как избежать появления бактерий в продуктах

Некоторые продукты могут быть опасными с точки зрения пищевых отравлений, так как содержат возбудителей серьезных заболеваний, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Особенно в зоне риска не подвергавшиеся достаточной тепловой обработке продукты животного происхождения, такие как сырое или недоваренное мясо и птица, сырые или сваренные всмятку яйца, непастеризованное молоко и сырые моллюски. Тем не менее, источником инфекции могут стать даже фрукты и овощи.

Первое, что стоит запомнить — любая пища может быть заражена на разных этапах обработки или производства, в том числе в результате перекрестного загрязнения на кухне.

Например, сырое и недоваренное мясо и птица могут вызвать тошноту и приступы рвоты. Кроме того, большая часть сырой птицы содержит кампилобактерии и может содержать сальмонеллу, клостридии и другие бактерии. Сырое мясо также может быть источником сальмонеллы, кишечной палочки, иерсиний и других возбудителей кишечных инфекций.

«Несмотря на советы в некоторых рецептах, мыть птицу и мясо перед приготовлением не нужно — это лишь приведет к распространению бактерий на другие продукты, посуду и поверхности на кухне. Вместо этого нужно готовить мясо и птицу так, чтобы убить все бактерии — c соблюдением температурного режима. Используйте термометр для приготовления пищи и не полагайтесь исключительно на цвет мяса или выделяющийся сок. Не забывайте мыть руки перед приготовлением еды — не менее чем 20 секунд с мылом под проточной водой», — объяснила врач.

Остатки мяса нужно убирать в холодильник не позднее чем через два часа после приготовления и хранить при температуре не выше 4 градусов.

Большие куски мяса, такие как жаркое или целая птица, следует разделить на небольшие порции для быстрого охлаждения и предотвращения размножения бактерий.

«Готовое мясо используйте в течение 3-4 дней. Если же продукт испортился, его нужно выкинуть, чтобы бактерии не распространились по холодильнику — это касается не только мяса», — добавила медэксперт.

Стоит внимательно относиться к сырым фруктам и овощам, которые тоже могут вызвать пищевое отравление. Его виновниками становятся вредные микробы, такие как сальмонелла, кишечная палочка и листерия. Фрукты и овощи наравне с другими продуктами могут быть заражены на любом этапе, начиная от поля или теплицы и заканчивая столом.

«Особенно опасным может быть употребление сырого непастеризованного молока и продуктов из него. В эту категорию входят мягкие сыры типа кесо фреско, сыры с голубыми прожилками, фета, бри и камамбер, а также мороженое и йогурт. Сырое молоко может содержать кампилобактерии, криптоспоридии, кишечную палочку, листерию и сальмонеллу. Именно поэтому гораздо чаще встречается пастеризованное молоко — процесс имени Луи Пастера убивает болезнетворные микробы, сохраняя большую часть питательных свойств молока», — сказала Сережина.

Отдельно стоит остановиться на листериозе — одной из самых тяжелых болезней пищевого происхождения с высокой летальностью. Хотя заражение этой инфекцией происходит довольно редко, она невероятно опасна для беременных женщин, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

«Листериоз может привести к выкидышам, мертворождениям, преждевременным родам, серьезным заболеваниям и даже смерти новорожденных. По этой причине вышеупомянутым группам людей нужно избегать продуктов из группы высокого риска: мясные полуфабрикаты, готовые к употреблению мясные продукты, мягкие сыры и рыба холодного копчения», — предостерегла медицинский эксперт.

В целом риску пищевого отравления больше всего подвержены люди старше 65 лет, беременные женщины, дети младше 5 лет, а также люди с ослабленным иммунитетом из-за диабета, заболеваний печени или почек, алкоголизма, ВИЧ/СПИД или химиотерапии.