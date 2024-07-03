Врач объяснила, как часто нужно мыть волосы

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Врач Сережина: волосы нормального типа можно мыть 2-3 раза в неделю

Важной частью гигиенических процедур является мытье волос. В отличие от тела, их не обязательно мыть каждый день. Об этом сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Волосы нормального типа достаточно мыть 2-3 раза в неделю. В случае жирных волос интервал нужно уменьшить, в случае сухих — увеличить.

«Важно использовать шампуни, подходящие для вашего типа волос, и избегать моющих средств с антибактериальным эффектом. Также не забывайте о кондиционере — он помогает поддерживать волосы мягкими и увлажненными», — сказала Сережина.

Принципы мытья волос схожи с правилами ухода за кожей лица — необходимо использовать средство, соответствующее типу кожи. Средство должно быть мягким и рН-нейтральным, чтобы не пересушивать и не раздражать кожу.

Также рекомендуется использовать увлажняющие и питательные кремы после умывания, чтобы поддерживать естественный баланс влаги.