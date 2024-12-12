Врач объяснила, как быстро снять чувствительность зубов от холодных напитков

Чувствительность зубов во время приема холодной пищи — распространенное состояние. Наряду с огромным списком возможных причин, основными могут быть наличие эрозий на зубах, патологической стираемости зубов или наличие реставраций, которые уже пора заменить. Об этом РИАМО сообщила заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

Людям, которые испытывают дискомфорт при приеме холодной пищи, следует обратиться к стоматологу для обследования, выявления и устранения причин и подбора индивидуальных средств для ухода за полостью рта.

«В качестве экстренной помощи зуб может быть обработан десенситайзером — специальным составом для снижения чувствительности. Однако необходимо понимать, что данная мера не является лечением патологии, а лишь ненадолго может устранить чувствительность, и лишь в тех случаях, когда есть показания к использованию данного средства», — сказала врач.

В случае наличия несостоятельной реставрации, гарантированным способом избавления от чувствительности станет лечение зуба.

«Если причина чувствительности связана с заболеванием пародонта (окружающих тканей зуба), пациенту будет назначен комплекс лечебных манипуляций, направленных на защиту чувствительных участков зуба, нормализации состояния десны и для коррекции объема десны», — объяснила Радько.

При необходимости пародонтолог может провести десневую пластику, закрыв «оголившийся» участок зуба.