Врач объяснила, что такое фибромиалгия и почему появляется это заболевание

Врач-невролог сети «Клиника Фомина» Ольга Яковлева рассказала, что такое фибромиалгия и как она появляется. По ее словам, фибромиалгия — это синдром центральной гиперчувствительности к боли. Основным симптомом данного заболевания является хроническая распространенная мышечная боль, сообщает «Вечерняя Москва».

Среди других симптомов врач выделила нарушения сна, хроническую усталость, депрессию, тревожность, когнитивные нарушения (проблемы с концентрацией внимания), синдром раздраженного кишечника, хронические боли в тазу, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, синдром сухого глаза, синдром Рейно, синдром постуральной ортостатической тахикардии, а также «метеозависимость».

По словам Яковлевой, заболевание проявляется, как правило, в возрасте 25–40 лет, с наивысшей частотой случаев среди людей в возрасте 50–59 лет. Фибромиалгию чаще обнаруживают у женщин.

У пациентов с фибромиалгией нарушается восприятие болевых сигналов, и легкие прикосновения могут восприниматься как очень болезненные. Кроме того, у них могут наблюдаться постоянные болевые ощущения в тканях, которые считаются здоровыми, таких как мышцы, связки и сухожилия, добавила невролог.

Некоторые исследования свидетельствуют о том, что у людей с фибромиалгией отмечается пониженный уровень серотонина в крови, а также снижение метаболитов серотонина, норадреналина и дофамина в спинномозговой жидкости. Это указывает на возможные нарушения в работе нисходящих антиноцицептивных систем, отвечающих за подавление боли. Также предполагается, что генетические факторы и хронический стресс могут способствовать развитию этого заболевания, заключила Яковлева.