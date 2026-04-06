Врач объяснил, почему женщины лучше запоминают лица

Женщины чаще лучше запоминают лица и детали значимых событий, чем мужчины. По словам Еделева, это подтверждают научные исследования, а различия объясняются биологическими и социальными факторами.

«Одно из ключевых объяснений кроется в том, что женщины подсознательно смотрят на лица более детально. Исследование с использованием айтрекинга — технологии отслеживания и анализа движения глаз и фиксации взгляда на объекте, — показало, что женщины уделяют значительно больше времени изучению черт лица и информативно значимых зон, таких, как глаза, нос и рот. Женщины совершают на 10–40% больше фиксаций взгляда на лицах людей по сравнению с мужчинами. Они как бы сканируют лицо, собирая больше визуальной информации. Причем этот процесс, вероятно, происходит полностью за пределами женского осознания — они не замечают, что смотрят на лицо иначе, но эта стратегия позволяет им создать более богатый и детальный портрет в памяти, что облегчает последующее узнавание», — рассказал врач.

Эксперт добавил, что эволюционно высокая чувствительность к мимике могла сформироваться из-за заботы о потомстве. Кроме того, исследования указывают на различия в генах, отвечающих за долговременную память. Мужчины, по его словам, чаще лучше запоминают пространственную и тактическую информацию.

«Исследования показывают, что женский половой гормон эстроген играет важную стимулирующую роль в когнитивных функциях», — добавил специалист.

Он также отметил, что в странах с высоким уровнем гендерного равенства когнитивные преимущества женщин выражены сильнее.

