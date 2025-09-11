Врач объяснил, почему школьникам не рекомендуется сидеть на задних партах

Офтальмолог Кирилл Светлаков рассказал, что школьникам, имеющим даже незначительные проблемы со зрением, не рекомендуется занимать места на последних партах, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Увеличение расстояния до доски влечет за собой повышенную нагрузку на зрительный аппарат, когда приходится рассматривать мелкий текст и детали. Это чревато повышенной утомляемостью глаз, возникновением головных болей и потенциальным ухудшением зрения в перспективе, предостерег врач.

Он также отметил, что при расположении ближе к доске учащийся воспринимает информацию, не испытывая лишнего напряжения. Удаленность от доски вызывает постоянное перенапряжение глаз, что способно ускорить развитие миопии или других заболеваний. Важно также обеспечить хорошее освещение, делать регулярные паузы и использовать корректирующие очки при необходимости.

«Расстояние от доски действительно влияет на зрение, особенно если оно уже немного снижено», — заключил Светлаков.