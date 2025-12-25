Врач объяснил, почему при заболевании гонконгским гриппом пропадает слух

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев сообщил, что гонконгский грипп не приводит к осложнениям на слух чаще других штаммов, а потеря слуха после болезни связана с отеком носоглотки, сообщает 360.ru .

Россияне обеспокоены возможной потерей слуха после перенесенного гонконгского гриппа. Некоторые пациенты отмечают высокую температуру, кровотечения из носа, боль в глазах, слабость и тошноту, а после выздоровления — снижение слуха на одно ухо.

Хухрев пояснил, что гонконгский грипп отличается более выраженным началом и течением, но по сути не опаснее других штаммов. Он отметил, что осложнения на уши возникают не из-за прямого воздействия вируса, а из-за отека носоглотки, который может блокировать евстахиевы трубы.

«Температура выше, больше светобоязнь, иногда по кишечнику «долбит». Так, по сути, тот же грипп, просто его так назвали», — рассказал Хухрев.

По словам специалиста, гонконгский грипп вызывает такие же осложнения, как и другие виды: пневмонии, миокардиты, перикардиты, а также отиты и синуситы. В редких случаях может развиться гриппозный энцефалит. Однако частота осложнений на слух не выше, чем при других штаммах.

Хухрев подчеркнул, что эффективной защитой от осложнений являются вакцинация и препараты с прямым противовирусным действием. Если начать лечение в первые 48 часов после появления симптомов, это поможет избежать тяжелых последствий и ускорит выздоровление. Применение препаратов в профилактических целях также снижает риск заражения в семье.

