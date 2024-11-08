Врач объяснил, почему нельзя наедаться после длительного голодания

Сразу после длительного голодания приступать к большому объему пищи опасно, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Сразу после длительного голодания приступать к большому объему пищи опасно. Это может привести к дискомфорту в желудке, расстройствам пищеварения, а в некоторых случаях к серьезным проблемам, таким как синдром мальабсорбции или острое растяжение желудка», — сказал Белоусов.

Он добавил, что после длительного голодания нужно постепенно увеличивать количество потребляемой пищи, начиная с легких и легко усваиваемых продуктов.

«Когда человек не принимает пищу в течение целого дня, его организм начинает использовать созданные запасы энергии. В первую очередь расщепляется гликоген, хранящийся в печени и мышцах, что позволяет поддерживать уровень глюкозы в крови. После истощения запасов гликогена тело начинает расщеплять ткани жира для получения энергии», — пояснил врач.

Белоусов отметил, что одно- или двухдневное голодание обычно не наносит серьезного вреда здоровью, однако может вызывать головные боли, тошноту, слабость, раздражительность и головокружение из-за недостатка питательных веществ и изменений в гормональном фоне, таких как снижение уровня лептина и повышение грелина, что усиливает чувство голода.