Врач объяснил, какие анализы нужно сдавать ежегодно

Врач-методист Федерального центра медицины катастроф Эрих Титов подчеркнул, что регулярные медобследования помогают вовремя выявить и предотвратить тяжелые заболевания. В их числе диабет и рак, сообщает «ФедералПресс» .

По его словам, людям до 39 лет необходимо проходить диспансеризацию раз в три года, а после 40 лет — ежегодно. Обследование включает в себя ЭКГ, анализы мочи и крови, флюорографию, а также осмотр узкими специалистами.

«Важно не забывать про необходимость вакцинации. Ориентироваться в обязательных прививках поможет национальный календарь профилактических прививок», — отметил Титов.

Методист добавил, что пациенты старше 65 лет нуждаются в тестировании на плотность костной ткани. Помимо этого, пенсионерам следует вакцинироваться против гриппа, заключил специалист.