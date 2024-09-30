Врач объяснил, как с помощью парения подготовить иммунитет к сезону простуд

Эксперты советуют регулярно использовать сибирские банные чаны, поскольку даже короткие сеансы парения могут существенно улучшить общее состояние здоровья и стать отличной профилактикой для поддержания иммунитета в осенний период. Об этом РИАМО сообщил врач-терапевт клиники «Процветание» Чингиз Абдулов.

Парение в сибирском банном чане способствует улучшению кровообращения, очищению организма от токсинов и повышению обмена веществ. Благодаря высоким температурам пары происходит активное потоотделение, что помогает вывести шлаки и грязь из кожи. Это, в свою очередь, способствует укреплению иммунной системы и повышению устойчивости организма к инфекциям.

«Парение имеет множество полезных эффектов. Помимо гармонизации нервной системы, процедура также ⁠способствует увлажнению слизистых оболочек, выведению токсинов и слизи из дыхательных путей», - рассказал Абдулов.

Парение способствует расширению сосудов и улучшению микроциркуляции. Это ведет к увеличению доставки кислорода и питательных веществ к тканям, а также способствует выведению токсинов и продуктов обмена веществ из организма. За счет улучшения кровоснабжения, иммунные клетки быстрее и эффективнее достигают мест воспаления. однако если у вас есть хронические заболевания или другие проблемы со здоровьем, прежде чем приступить к парению, стоит проконсультироваться со специалистом.

Кроме того, эксперты советуют сочетать парение с другими здоровыми привычками — правильным питанием, физической активностью и достаточным количеством отдыха.