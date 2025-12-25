Врач объяснил, как правильно спасать провалившегося под лед человека

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал, как действовать при спасении человека, провалившегося под лед, и какие меры первой помощи необходимо принять, сообщает Общественная Служба Новостей .

Падение под лед — опасная ситуация, которая может привести к летальному исходу за считанные минуты. Еделев пояснил, что шансы на спасение зависят от скорости оказания помощи и правильных действий окружающих.

Эксперт выделил три фазы состояния пострадавшего. Первая — «золотые минуты» (1–3 минуты после падения), когда человек еще не переохладился и способен выбраться самостоятельно. В этот момент важно контролировать дыхание, избегать паники и попытаться выбраться в сторону, откуда пришел. После выхода из воды необходимо отползти от полыньи, не вставая на лед.

Вторая фаза — «фаза серьезного риска» (3–10 минут). В это время мышцы и координация быстро ослабевают, становится сложно удерживаться на поверхности. Спасение должно произойти до истечения 10 минут, иначе шансы резко снижаются. Возможны нарушения сердечного ритма, обморожения и другие осложнения.

Третья фаза — «борьба за жизнь» (после 10 минут). При длительном пребывании в ледяной воде развивается глубокое переохлаждение, возможна потеря сознания и остановка сердца.

После спасения, по словам Еделева, необходимо вызвать скорую помощь, укрыть пострадавшего от холода, аккуратно снять мокрую одежду в теплом помещении, укутать в сухие вещи и согреть грудь, шею, подмышки и пах. Следует дать теплое сладкое питье, но не алкоголь, не растирать тело и не использовать горячие предметы. Важно контролировать дыхание и пульс, быть готовым к реанимации при необходимости.

