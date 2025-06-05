Врач объяснил, что делать при укусе шершня

При ужаливании шершень вводит опасный аллергический яд, очень важно минимизировать его распространение по кровеносной системе, сообщил РИАМО Врач неотложной помощи и автор популярных книг о работе скорой помощи Андрей Звонков.

«Это не просто укус челюстями, у них есть специальное жало, которым они вводят яд. Это можно сравнить с укусом змеи. В первую очередь, конечно, поможет холод. За счет холода произойдет сокращение сосудов, следовательно, уменьшение распространения этого яда в кровь. Также желательно, по возможности, либо выдавить, либо отсосать из ранки содержимое. То есть как, как мы с ядом змей поступаем», — сказал Звонков.

Специалист напомнил, что также на помощь могут прийти аптечные препараты. Существует еще ряд специальных средств: антидотов, которые снимают реакцию организма на яд, гормоносодержащие мази, кортикостероидные, которые блокируют реакцию на чужеродные белки.

Из народных средств Звонков назвал сок петрушки. Он хорошо снимает отек и боль на месте укуса насекомого.

Напоследок врач напомнил, что избежать ужаливания поможет плотная одежда, закрывающая максимум поверхности тела.