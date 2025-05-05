Врач НИКИ детства участвует в акции «Огонь памяти»

Масштабная акция «Огонь памяти» стартовала в Александровском саду в Москве. От Могилы Неизвестного Солдата взяли частички Вечного огня. Его доставят в 33 региона России, включая новые, 13 зарубежных стран, а также передадут солдатам, которые сейчас сражаются на линии боевого соприкосновения. Почетная миссия отвезти частичку вечного огня в Венесуэлу и открыть там памятный мемориал накануне Дня Победы выпала ведущему научному сотруднику отдела педиатрии НИКИ детства Павлу Бережанскому. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Нет такой семьи, кого бы не затронула война. История — это связь поколений, она учит нас, что забвение прошлого неизбежно ведет к его повторению. Никто не перепишет историю пока мы помним. Наша память — это наше главное орудие против забвения и лжи. Я чувствую гордость за нашу страну, нашу Победу. Очень хочется передать эти чувства жителям Венесуэлы. Мы везем туда Вечный огонь, они очень ждут и хотят вместе с нами праздновать этот великий день. Ту память, которая сохраняется у нашего народа, хранят и Боливарианской Республике. Это чувство единения очень ценно. Хочется напомнить людям, какую цену мы заплатили за Победу и что нужно делать сегодня, чтобы остановить распространение фашизма, которое происходит сейчас», — отметил Бережанский.

Масштабная патриотическая акция «Огонь памяти» проводится Народным фронтом уже 9-й год подряд. Для того, чтобы привезти лампы с огнем ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам СВО, объединились общественные деятели, врачи, военные, журналисты, звезды эстрады и спорта. В этом году «Огню памяти» предстоит преодолеть расстояние почти в 76 тыс. километров по небу, железным дорогам и автомагистралям. Вечный огонь будет передан в музеи, библиотеки, учреждения образования, представителям общественных организаций и русских общин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.