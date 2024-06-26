Врач НИКИ детства рассказала, как подготовиться к авиаперелету с ребенком

Авиаперелеты с маленькими детьми зачастую становятся целым испытанием для родителей, поэтому важна правильная подготовка. Педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова поделилась советами о том, как подготовиться к полету на самолете с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Стоит начать с того, что педиатры не рекомендуют летать с детьми в возрасте до года без необходимости. Если вы планируете полет с малышом, нужно учитывать, что некоторые авиакомпании могут потребовать справку о состоянии здоровья ребенка и медицинскую страховку. Полеты противопоказаны детям с простудой, отитом, кишечными инфекциями и в период обострения хронических заболеваний», — отметила доктор.

По ее мнению, перед полетом следует проконсультироваться со своим педиатром. Врач оценит состояние ребенка, расскажет, нужно ли предварительно сдать анализы, проверит прививочный календарь, возможно, потребуется дополнительная вакцинация, даст индивидуальные рекомендации по перелету. Это поможет сохранить здоровье ребенка и избежать проблем во время отдыха.

Одна из основных причин детского плача и капризов при перелете — сильный дискомфорт, который ребенку доставляют взлет и посадка: из-за изменений давления у него возникает боль в ушах. Неприятные ощущения во время авиаперелета усиливаются при насморке, поэтому следует предварительно очистить нос ребенку перед взлетом и посадкой и взять с собой препараты от насморка. Ребенку грудного возраста можно предложить грудь или бутылочку со смесью (или сцеженным молоком) во время взлета и посадки. Это поможет снизить давление на ушные пазухи благодаря сосательным и глотательным движениям. Иногда можно использовать сосательные конфетки, но они подходят для более старших детей.

«В ручную кладь необходимо взять только необходимые медикаменты, такие как таблетки от расстройств ЖКТ, жаропонижающие средства и обезболивающие капли для ушей. Полезно иметь при себе электронный градусник и средство для орошения и промывания носа. Еще можно взять привычные игрушки и пледик для ребенка, особенно, если предстоит ночной перелет», — отметила врач.

Если ребенка часто укачивает, стоит заранее подобрать соответствующее средство, чтобы избежать неприятных симптомов в полете. Для того, чтобы снизить риск возникновения тошноты, не стоит перекармливать ребенка перед полетом. С тошнотой поможет справиться что-нибудь кислое, поэтому можно взять с собой леденцы, яблоки или мармелад. С грудными детьми в возрасте до 2 недель летать не рекомендуется. Если предстоит перелет с младенцем, то желательно закапать ему подходящий по возрасту сосудосуживающий препарат за 15-30 минут до взлета, чтобы снизить нагрузку на уши (предварительно очистив нос от слизи, если он заложен). Также пригодятся увлажняющие капли или солевые растворы из-за сухости воздуха в самолете.

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