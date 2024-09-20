Врач НИКИ детства напомнила о важности своевременной диагностики заболеваний у детей

С 16 по 22 сентября в России проводится неделя безопасности пациента и популяризации центров здоровья. Главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева напомнила родителям детей о важности регулярных профосмотров и своевременной постановки диагноза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Это крайне важно для более быстрого начала лечения и улучшения исходов заболевания. Всемирный день безопасности пациентов служит еще одним напоминанием для всех родителей о том, чтобы с самого детства привить ребенку привычку проходить медосмотры, сдавать анализы, не бояться врачей и первых симптомах обращаться к доктору, а не заниматься самолечением», — сказала Одинаева.

Также важно с самого детства сформировать у ребенка ответственное отношение к своему здоровью и здоровью своих близких. Побеседовать о вредных привычках и опасных для жизни увлечениях.

«В рамках недели безопасности пациента и популяризации центров здоровья мы также говорим с родителями о необходимости привить детям навыки личной гигиены, мытья рук, использования антисептиков, медицинских масок в местах скопления людей. Мы говорим о важности заложить в ребенке умение в любой компании дать мотивированный отказ от предложенной сигареты или алкогольного напитка. И, конечно, просим родителей не залечивать ребенка лекарствами без назначения врача, не использовать в диагностике заболевания непроверенные статьи из интернета», — добавила педиатр.

Специалист призвала не пропускать профилактические осмотры и ежегодно посещать с детьми педиатра, а также узких специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.