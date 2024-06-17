Врач НИКИ детства: физическая активность предотвращает развитие заболеваний

С 17 по 23 июня в России проходит неделя информирования о важности физической активности. Врач по спортивной медицине, заведующая КДЦ № 2 НИКИ детства Дарья Коледова рассказала, что детям и подросткам нужно активно двигаться, так как это способствует сохранению здоровья и укреплению иммунитета. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Детям и подросткам (5-17 лет) нужно активно двигаться не менее 60 минут в день (бег, прыжки, подвижные игры). Это важное правило сохранения здоровья и укрепления иммунитета. Движение развивает мышцы, ловкость, укрепляет, дарит радость. Даже самая простая физическая активность улучшает психоэмоциональное состояние и общее самочувствие ребенка», — отметила специалист.

Благодаря физической активности ребенок познает окружающий мир, развивается интеллектуально и психологически.

«Говоря об интеллектуальном развитии, имеется ввиду развитие логики и мышления, получение новой информации и определенного опыта при выполнении различных упражнений. Для детей более старшего возраста активность является методом профилактики и предупреждения риска развития заболеваний со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, а тек же риска развития сахарного диабета 2 типа», — добавила Коледова.

Врач призвала чаще гулять с ребенком на свежем воздухе, не забывать про утреннюю зарядку и разминку, которая может стать традицией для всей семьи. А с 4 лет ребенка можно отдать в секцию для игровых или общеукрепляющих занятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.