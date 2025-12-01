сегодня в 12:18

Врач-невролог из Подмосковья рассказала о работе в детской травматологической больнице

Врач-невролог Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Юлия Мартьянова рассказала о мультидисциплинарном подходе к лечению детей и подростков в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице врачи-неврологи тесно сотрудничают с травматологами-ортопедами. При необходимости консультации собирается консилиум специалистов.

Юлия Мартьянова отметила, что в амбулаторном отделении лечат не только травматолого-ортопедические заболевания, но и головные боли различной этиологии, мигрени, а также выявляют аномалии строения позвоночника и сосудов головы и шеи. По ее словам, мультидисциплинарный подход является важной частью работы.

Такой формат позволяет своевременно выявлять неврологические патологии у детей и подростков Подмосковья и начинать необходимое лечение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.