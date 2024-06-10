Врач Неронов рассказал о профилактике теплового удара на пляже

На пляже для профилактики необходимо пить достаточно обычной негазированной воды, находиться в тени, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Во время длительного нахождения на пляже, особенно в дневное время, когда температура воздуха наиболее высокая, можно получить тепловой удар. Для профилактики необходимо пить достаточно обычной негазированной воды, находиться в тени, при возможности обеспечить хорошую циркуляцию воздуха», — сказал Неронов.

Он напомнил об общих известных правилах посещения пляжа: лучше не загорать с 11:00 до 16:00, когда солнечная активность наиболее высокая.

«Также во время жаркого дня песок на пляже может стать очень горячим и вызвать ожоги на стопах. Рекомендуется носить обувь на пляже или выбираться на песок в утренние или вечерние часы, когда песок остынет», — посоветовал врач.

Неронов также отметил, что на пляже могут быть различные острые или опасные предметы, такие как стекло, обломки ракушек или металлические предметы. Нужно быть внимательным при ходьбе по пляжу и носить обувь для защиты ног.