Врач Неронов рассказал, кто находится в группе риска по гепатитам

В группах риска по гепатитам с фекально-оральным способом передачи находятся путешественники, лица, употребляющие „сырую“ воду, не соблюдающие обязательные правила личной гигиены в силу различных причин, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Гепатит с парентеральным путем передачи, а это гепатиты В и С, рискуют получить прежде всего лица, имеющие незащищенный половой контакт и часто меняющие половых партнеров, употребляющие инъекционные наркотические препараты, наносящие тату в „кустарных“ условиях и так далее», — отметил Неронов.

Он подчеркнул, что лечение вирусного гепатита носит комплексный характер, направленный на быстрое восстановление печени.

«Это включает диету, витамины, желчегонные и так называемые гепатопротективные препараты. Наиболее эффективным способом лечения на сегодняшний день является использование препаратов прямого противовирусного свойства, которые в последнее десятилетие достигли значительных результатов, особенно в лечении гепатита С», — рассказал гастроэнтеролог.

По словам врача, важно соблюдать рекомендации по лечению и профилактике гепатитов, чтобы избежать серьезных осложнений.