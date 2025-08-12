Врач Неронов рассказал, как передается менингококк и чем он опасен

Менингококк — это бактерия Neisseria meningitidis, которая передается воздушно-капельным путем при тесном контакте — через чихание, кашель, поцелуи или совместное проживание, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов.

«Менингококк — это бактерия Neisseria meningitidis, которая вызывает менингококковую инфекцию. Она передается воздушно-капельным путем при тесном контакте — через чихание, кашель, поцелуи, совместное проживание. Бактерия может долго находиться в носоглотке человека без симптомов, но при ослаблении иммунитета или в условиях скученности, например в школах, детских садах, армии или общежитии, способна вызвать тяжелое заболевание», – сказал Неронов.

Он добавил, что инфекция может протекать по-разному, но самые опасные формы — это менингит, когда воспаляются оболочки головного мозга, и менингококцемия — септическая форма с поражением сосудов и шоком.

«На ранних стадиях симптомы могут напоминать грипп: внезапно поднимается температура до 39–40 градусов, появляется сильная головная боль, ломота в теле, озноб, мышечные боли, тошнота и рвота, не связанная с приемом пищи, раздражительность, сонливость и вялость», – рассказал врач.

Неронов уточнил, что позднее, при менингите, присоединяются характерные признаки: становится невозможно наклонить голову к груди из-за ригидности затылочных мышц, появляется светобоязнь, усиливается головная боль, могут возникать судороги, спутанность или потеря сознания.