Врач Неронов объяснил, как предотвратить заражение гепатитом

Профилактикой недопущения заражения и распространения гепатитов является, прежде всего, вакцинация, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Профилактикой недопущения заражения и распространения гепатитов является, прежде всего, вакцинация. Вакцинация против гепатита В внесена в Национальный календарь прививок. Первой в жизни вакциной, которой новорожденный малыш пополняет свой иммунный опыт в первые часы жизни, является именно эта прививка. Также существует вакцина и против гепатита А», — сказал Неронов.

Он добавил, что к гепатиту С вакцины в настоящий момент не существует.

«Основными мерами профилактики являются меры, направленные на недопущение получения инфекции: упорядоченные и защищенные половые контакты, отказ от наркотических препаратов, посещение только сертифицированных тату и косметологических заведений и тому подобное», — рассказал Неронов.

Врач подчеркнул, что важным элементом профилактики является ранняя диагностика заболевания.

«Важно уделять достаточное внимание своему здоровью, соблюдать правила личной гигиены, не отказываться от вакцинации, особенно если вы часто путешествуете или существует профессиональный риск заражения. Нужно проходить регулярное медицинское обследование. Тогда риск получения серьезного заболевания, такого как гепатит, будет минимальным», — отметил гастроэнтеролог.

Врач резюмировал, что своевременная вакцинация и соблюдение мер предосторожности помогают значительно снизить риск заражения гепатитом.