Врач-неонатолог из Балашихи занял первое место на премии «Счастье на ладошке»

Премия, посвященная специалистам, внесшим значительный вклад в области выхаживания недоношенных детей, была организована благотворительным фондом «Особенные дети».

Торжественная церемония награждения прошла 2 декабря в Башкирском государственном театре оперы и балета. Главными героями премии стали лучшие специалисты перинатальной медицины, которые каждый день спасают самые хрупкие жизни, а также медицинские учреждения, показавшие высокие результаты в области неонатологии.

Премия «Счастье на ладошке» была учреждена в 2020 году с целью поощрения и поддержки специалистов, внесших значительный вклад в развитие неонатологии в регионах страны. В этом году премия получила статус всероссийской при поддержке министерства здравоохранения Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.