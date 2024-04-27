Врач Нечаева объяснила различия между видами кровотечений

«При артериальном кровотечении кровь всегда алая, бурлящая, обильно выделяется. Если это артериальное кровотечение, и вы видите этот сосуд, нужно максимально плотно наложить жгут выше места кровотечения. Если он находится в паховой области, в области шеи — там уже жгут не наложишь. Ваше действие — просто максимально тугое пережатие пульсирующей артерии», — сказала Нечаева.

Она добавила, что в таком состоянии нужно оставаться до момента, пока не прибудет бригада скорой помощи. Если был наложен жгут, то следует указать время его наложения. Это важно, потому что жгут надо ослаблять через каждые 1,5-2 часа для того, чтобы не было атрофии тканей.

«При венозном кровотечении кровь темная, она течет непрерывно, небольшим потоком, и здесь достаточно плотной прижатой фиксирующей повязки. Время здесь запоминать и указывать не надо. Есть еще небольшие капиллярные кровотечение. Здесь, при условии, что под рукой есть, например, перекись водорода, можно смочить повязку и наложить ее на рану. И также ожидать прибытия бригады скорой помощи», — рассказала врач.

Нечаева отметила, что в случае перелома, например, при ДТП, если он закрытый, можно придать поврежденной конечности удобное безболезненное положение и оставить в таком состоянии до прибытия бригады скорой.

«Если при ДТП пострадавших в машине зажало, то категорически нельзя пытаться их достать, потому что у них могут быть травмированы шейный отдел позвоночника, кости таза, и своими действиями можно нанести вред», — предупредила медик.

28 апреля в России — это День работника скорой медицинской помощи. Как официальный профессиональный праздник он был установлен в 2020 году постановлением правительства РФ. В этот день работников скорой благодарят за их профессионализм, мужество, выдержку и милосердие.