Врач Нечаева: если на улице перед вами упал человек – это может быть инсульт

Если вы увидели, что у человека перед вами на улице подкосились ноги, и он упал – это возможное проявление инсульта, сообщила РИАМО врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Нечаева.

«Если увидели, что у человека перед вами на улице подкосились ноги, и он упал – это возможное проявление инсульта. Если сохранено дыхание и сердцебиение, то нужно просто расслабить стягивающие элементы одежду: ремни, воротник, галстук. Также повернуть голову и тело набок, дождаться прибытия бригады скорой помощи, которую нужно тут же вызвать», – сказала Нечаева.

Она добавила, что если у потерявшего сознание отсутствует сердцебиение, которое вы можете прощупать, и дыхание, то нужно подключиться к базовой сердечно-легочной реанимации.

«Банальное искусственное дыхание – тридцать к двум. 30 раз надавливаете на грудную клетку, 2 вдоха. И так делать до прибытия бригады скорой помощи, которую вызываете немедленно, как только стали свидетелем увиденного», – отметила врач скорой помощи.

Специалист подчеркнула, что важно проконтролировать, чтобы была вызвана бригада скорой помощи. Это могут сделать и обычные люди, проходящие мимо, пока вы заняты оказанием помощи.

«Что касается солнечного удара и перегревания, то человека нужно увести в прохладное помещение, если он может самостоятельно дойти либо помочь перенести на руках. Дать попить прохладной воды, а на шею и лицо положить смоченное в холодной воде полотенце. Тут также нужно вызвать бригаду скорой помощи», – резюмировала Нечаева.

28 апреля отмечается День рождения Службы скорой медицинской помощи в РФ. В 2020 году постановлением правительства РФ он был установлен в качестве официального профессионального праздника – День работника скорой медицинской помощи.