Врач назвала запретную фразу, с которой нельзя начинать разговор с ребенком

Разговор с фразы «Нам нужно с тобой кое-что обсудить. Давай сядем и поговорим» вызывает в ребенке тревожность, агрессию и желание защищаться, сообщила РИАМО врач-педиатр, неонатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член союза педиатров России Марьям Сайфулина.

Она посоветовала вместо этого попробовать провести разговор во время интересной совместной деятельности: гуляя или просматривая фильм, спросить: «Какие у тебя мысли по поводу этого?»

«Разговаривать с ребенком лучше без спешки и делать паузы. Позвольте ему подумать, подождите, когда он будет готов продолжить разговор. Можете обнять его, если ему это нравится, или проводить беседу во время чаепития. Проявляйте понимание и сочувствие», — сказала врач.

Сайфулина уточнила, что это можно донести фразами: «Могу я сейчас что-то для тебя сделать?», «Я тебя понимаю», «Как ты думаешь, почему это произошло?», «Понимаю, ты сейчас обижен и рассержен».

«В момент истерики ребенок не услышит вас, поэтому попробуйте поговорить, когда он будет спокоен и готов все обсудить. Измотанный и уставший или голодный ребенок точно не захочет говорить о серьезных вещах и, скорее всего, разговор просто перерастет в ссору. Поговорите тогда, когда вы оба будете сыты, бодры и в хорошем настроении, чтобы общаться без раздражения», — порекомендовала педиатр.