Врач назвала самое полезное мороженое

Главный врач московской городской поликлиники № 220 Анна Косенкова заявила, что классический сливочный пломбир и фруктовый сорбет на природных загустителях из-за сбалансированного состава считаются самыми полезными для здоровья видами мороженого, сообщает ТАСС .

«Из всех видов мороженого классический пломбир наиболее сбалансирован. В нем содержится натуральный жир, белок и меньше сахара по сравнению с фруктовым льдом, где одна „ледяная сладость“.Полезным можно назвать фруктовый сорбет на пектине или агар-агаре. Он подходит для тех, кто не переносит лактозу», — сказала Косенкова.

Она подчеркнула, что в основе качественного мороженого должны находиться молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко и натуральные загустители, такие как агар-агар и пектин. Также важны натуральные ароматизаторы, например, ванилин, шоколад или ягодные экстракты.

По словам врача, если в десерте есть растительные жиры (например, пальмовое или кокосовое масло), это не мороженое, а молочный продукт с заменителем молочного жира. Кроме того, следует избегайть десертов с длинным списком Е-добавок, стабилизаторов и искусственных красителей.

При этом Косенкова напомнила, что в жару следует избегать чрезмерного употребления холодных десертов. Это может ослабить иммунитет и повысить риск простуды. Взрослым рекомендуется не более 100-120 граммов мороженого (стаканчик или маленькое эскимо) 2-3 раза в неделю.

