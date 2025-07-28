Врач назвала пять простых шагов для защиты от вирусных гепатитов

Чтобы снизить риск заражения гепатитами B и C, не нужны герметичные костюмы — достаточно соблюдать базовые правила гигиены, выбирать стерильные инструменты и не забывать о вакцинации, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Во-первых, для защиты от гепатитов B и C следует исключить контакт с чужой кровью: не пользоваться общими бритвами, маникюрными приборами, зубными щетками. Во-вторых, в салонах красоты, тату-студиях и клиниках важно требовать одноразовые или стерильные инструменты и спрашивать о методах стерилизации оборудования», — сказала Кашух.

По ее словам, в случае более сложных и травмоопасных процедур, таких как пирсинг или тату, стоит выбирать лицензированные заведения с профессиональными автоклавами.

«В-третьих, крайне важна личная гигиена. Важно мыть руки перед приемом пищи, не пить сырую неочищенную воду, тщательно обрабатывать овощи и фрукты. Особую осторожность следует проявлять во время путешествий в регионы с неблагополучной санитарной обстановкой: рекомендуется избегать сырых морепродуктов и льда в напитках», — посоветовала доктор.

В-четвертых, для защиты от гепатитов врачи рекомендуют вакцинироваться, отметила Кашух.

«Прививка от гепатита B входит в национальный календарь и делается бесплатно, а от гепатита A — по показаниям. Вакцины нет только для гепатита C, поэтому в его отношении важна особая осторожность», — добавила специалист.

Также, в-пятых, чтобы не допустить заражения гепатитами B и C и другими инфекциями, передающимися половым путем, следует избегать незащищенных половых контактов.

28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом. Эта дата была выбрана в честь дня рождения доктора Баруха Бламберга, который открыл вирус гепатита В, разработал диагностический тест и вакцину против этого вируса. Гепатит –воспаление печени, оно может быть вызвано инфекционными и неинфекционными факторами, в том числе алкоголем. Но наиболее частой причиной возникновения гепатита являются вирусы.