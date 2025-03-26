Врач назвала четыре основных способа лечения эпилепсии

Врач: в некоторых случаях при эпилепсии могут назначить удаление части мозга

Существует четыре основных метода лечения эпилепсии, сообщила РИАМО заведующая отделением детской неврологии и Центром лечения детской эпилепсии больницы Хадасса в Израиле, доктор медицинских наук Таль Гильбоа.

«Первый и самый распространенный метод — медикаментозная терапия. Существует более двух десятков препаратов, которые действуют по разным механизмам и имеют разные побочные эффекты. У двух третей пациентов приступы удается контролировать с помощью лекарств. Иногда требуется подобрать несколько препаратов, но часто уже первая или вторая попытка позволяет добиться полного контроля — без приступов», — рассказала Гильбоа.

Она добавила, что если медикаменты не помогают, врачи рассматривают хирургическое вмешательство.

«Суть операции в том, чтобы определить участок мозга, вызывающий приступы, и удалить его. Это сложный, но эффективный метод. Однако операция подходит не всем. У некоторых пациентов очаги расположены в зонах мозга, которые невозможно удалить без риска для жизненно важных функций, таких как речь или зрение», — объяснила специалист.

Гильбоа рассказала, что операции проводят даже младенцам, начиная с трех месяцев и без верхнего возрастного ограничения, если состояние здоровья позволяет.

«Третий метод — кетогенная диета. Это медицинский рацион, при котором вся энергия поступает из белков и жиров, почти полностью исключаются углеводы. Диету трудно соблюдать, но у 10 – 15% пациентов после неудачных попыток медикаментозного лечения наблюдается значительное улучшение», — пояснила врач.

Она отметила, что четвертый метод — нейростимуляция, и существует три ее типа:

вагусная стимуляция: устройство имплантируется под кожу в области грудной клетки или подмышки, а электрод ведет к блуждающему нерву в шее. Импульсы проходят по нерву в мозг и со временем уменьшают частоту и силу приступов;

глубинная стимуляция мозга: электрод имплантируется в мозг и подает импульсы с определенной частотой. Аккумулятор устройства требует замены каждые несколько лет;

адаптивная нейростимуляция: устройство регистрирует активность мозга и при появлении признаков начала приступа подает электрический импульс, чтобы остановить его.

«Все методы нейростимуляции примерно одинаковы по эффективности: они редко устраняют приступы полностью, но могут значительно улучшить качество жизни пациента», – резюмировала заведующая отделением.

Во всем мире 26 марта отмечается «Фиолетовый день» или День больных эпилепсией. Целью этого ежегодного международного мероприятия является повышение осведомленности о заболевании эпилепсией.