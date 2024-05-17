Врач назвала части тела, на которых не стоит делать тату

Врач Денисевич: тату на глазах могут привести к полной слепоте

Врач-дерматовенеролог Светлана Денисевич рассказала, что на некоторые части тела лучше всего не наносить татуировки, чтобы не навредить здоровью. В их числе склера — оболочка глаза, сообщает «Вечерняя Москва».

Специалист назвала тату на глазах необратимой процедурой, которая может привести к негативным последствиям. Речь идет о серьезных осложнениях во время реабилитации, и пациент может даже полностью ослепнуть.

Также Денисевич посоветовала не травмировать кожный покров в зоне лица и шеи, чтобы избежать болезненного процесса и возможных проблем с устройством на работу.

«Стоит также учитывать, что лицо чаще подвергается ультрафиолетовому воздействию, а это значит, что рисунок будет быстрее выцветать», — предупредила дерматовенеролог.

Помимо этого, врач порекомендовала не бить татуировки на животе, кистях, стопах и пальцах. Тату в таких местах чреваты риском инфицирования.