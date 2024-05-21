Врач назвал полезные свойства черного и зеленого чая

Врач Белоусов: черный чай может быть полезен для здоровья сердца

Черный чай более окислен и содержит больше кофеина, обладает более насыщенным вкусом и может быть полезен для сердечного здоровья. Зеленый чай беднее кофеином и содержит больше антиоксидантов, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

Он отметил, что некоторые виды чая могут нанести вред организму, если употреблять их в больших количествах или с добавлением сахара.

«Некоторые виды чая, такие как слишком концентрированный черный чай или чай с добавлением большого количества сахара, а также чрезмерное употребление чая может нанести вред организму из-за высокого содержания кофеина или лишних калорий», — добавил гастроэнтеролог.

Белоусов подчеркнул, что важно выбирать чай и контролировать его потребление, чтобы извлечь максимум пользы для здоровья.

«Чрезмерное употребление чая может привести к негативным последствиям, таким как проблемы с сердцем или лишний вес. Лучше соблюдать умеренность и выбирать качественные сорта чая для поддержания здоровья и благополучия», — заключил врач.

21 мая отмечается Международный день чая. Этот праздник провозгласила Генеральная ассамблея ООН в 2019 году.