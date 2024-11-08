Врач назвал два неочевидных симптома деменции

Доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Владимир Захаров рассказал, что при любой форме деменции на средних стадиях заболевания могут проявляться галлюцинации и бессонница, однако при деменции с тельцами Леви они могут возникнуть в качестве первых признаков, сообщает Газета.ru .

Деменция с тельцами Леви занимает второе место по распространенности после болезни Альцгеймера, отметил эксперт. Она проявляется клинически через прогрессирующее снижение умственных способностей и психические расстройства, сопровождающиеся симптомами паркинсонизма, нарушениями сна и повышенным тонусом мышц.

Эта болезнь относится к возрастным заболеваниям и в основном затрагивает людей старше 60 лет. Проблемы с памятью, когнитивной функцией и моторикой возникают из-за повреждения нейронов в головном мозге. В них образуются характерные отложения — тельца Леви. Клинические проявления во многом зависят от местоположения этих телец, пояснил Захаров.

По его словам, методы профилактики для деменции с тельцами Леви аналогичны тем, что применяются при болезни Альцгеймера.

К числу общих факторов риска, сопутствующих различным формам деменции, можно отнести высокое артериальное давление, диабет, избыточный вес, повышенный уровень холестерина, черепно-мозговые травмы, а также низкий уровень образования и недостаточную интеллектуальную активность. В связи с этим своевременная терапия сердечно-сосудистых заболеваний, мониторинг уровня сахара в крови и ведение активного образа жизни играют ключевую роль в поддержании ясности ума и крепкой памяти до глубокой старости, заключил специалист.