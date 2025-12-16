Врач назвал безопасную дозу алкоголя на Новый год

Врач Белоусов: на Новый год женщинам можно выпить не более бокала шампанского

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, какую дозу алкоголя можно считать безопасной для здоровья в новогодние праздники, сообщает «Царьград» .

В преддверии новогодних праздников Белоусов дал рекомендации по безопасному употреблению алкоголя. Он отметил, что умеренность поможет избежать негативных последствий для здоровья.

Белоусов посоветовал ограничиться одним бокалом игристого или сухого вина, который следует пить медленно на протяжении вечера. По его словам, каждая дополнительная порция алкоголя увеличивает токсическую нагрузку на организм и может вызвать воспалительные процессы, особенно в поджелудочной железе.

Врач также обозначил допустимые нормы крепких напитков. Мужчинам он рекомендовал не превышать 30–40 миллилитров крепкого алкоголя или одного бокала вина, а женщинам — 20–30 миллилитров крепкого спиртного или 100 миллилитров вина. Соблюдение этих рекомендаций, по мнению специалиста, позволит сохранить здоровье и провести праздник без лишних рисков.

