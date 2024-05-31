Врач Муталиев объяснил, почему некоторые люди считают курение модным

В прошлом курить сигареты было знаком высокого социального статуса, и многие стремились это делать, чтобы показать успешность и уверенность в себе, сообщил РИАМО врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Тимур Муталиев.

Всемирный день без табака, отмечаемый ежегодно 31 мая, был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1987 году. Курение является одной из самых значительных предотвратимых причин смерти в мире, приводя к смерти каждого десятого взрослого человека.

«Курение является частью социокультурной истории. В кинофильмах, рекламах и музыкальных клипах курение ассоциируется с красотой, молодостью и свободой. Такие образы во многом оказывают влияние на молодых людей, делая курение более привлекательным», — сказал Муталиев.

Также, по словам врача, курение связано с образом «плохого парня», что может давать молодым людям чувство бунтарства и независимости. Некоторые начинают курить, чтобы подчеркнуть свою независимость от общественных норм и ожиданий.

«В прошлом табачные компании активно использовали маркетинговые стратегии, чтобы придать курению „модный“ образ. Рекламные кампании с использованием красивых образов, известных актеров и знаменитостей создавали иллюзию привлекательности и стиля», — добавил психотерапевт.