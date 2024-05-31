Врач Муталиев: курящий человек теряет 10 лет своей жизни

Курение табака сопряжено с повышенным риском развития широкого спектра заболеваний, многие из которых смертельны. Прекращение курения в любой момент времени является неоспоримо более выгодным решением, чем его продолжение, сообщил РИАМО врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Тимур Муталиев.

Ежегодная глобальная смертность от курения табака составляет приблизительно 6 млн человек. Преждевременная смерть от курения предполагает летальный исход от заболевания, связанного с употреблением табака, у человека, который при отсутствии табачной зависимости умер бы в более поздний срок по иной причине.

В среднем такие преждевременные смерти приводят к потере 10 лет жизни. Значительная часть этих смертей происходит у бывших курильщиков, здоровье которых уже пострадало от употребления табака.

«Статистически, курильщики, не прекращающие курение, в среднем теряют 10 лет продолжительности жизни по сравнению с некурящими, и начинают страдать от возрастных заболеваний на 10 лет раньше», — сказал врач.

Значительная доля смертей, связанных с курением, обусловлена онкологическими заболеваниями (преимущественно раком легких), респираторными патологиями (прежде всего хронической обструктивной болезнью легких) и сердечно-сосудистыми заболеваниями (главным образом, ишемической болезнью сердца).

Помимо перечисленного, курение является существенным фактором риска развития инсульта, слепоты, глухоты, болей в спине, остеопороза и заболеваний периферических сосудов, которые нередко приводят к ампутации конечностей. Статистически, начиная с 40-летнего возраста, курильщики испытывают более выраженные болевые ощущения и быстрее утрачивают трудоспособность по сравнению с некурящими.

Отрицательное влияние курения распространяется на репродуктивную систему как женщин, так и мужчин, снижая фертильность. Курение во время беременности негативно сказывается на развитии плода, увеличивая риск выкидыша, младенческой смертности, респираторных заболеваний у потомства и, вероятно, а также являясь причиной проблем с психическим здоровьем у детей.

«Ранее предполагалось, что курение может защищать от болезни Альцгеймера. Однако современные исследования опровергают эту гипотезу, напротив, указывая на курение как на один из основных факторов риска возникновения как болезни Альцгеймера, так и сосудистой деменции», — добавил эксперт.

Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака. Он призван проинформировать о вреде для здоровья употребления табака и пассивного курения.

Курение табака — наиболее часто встречающаяся предотвратимая причина смерти: каждый 10-й взрослый в мире умирает именно из-за этого. Кроме того, курение ухудшает течение более чем 25 заболеваний.