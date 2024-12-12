Врач МОЦОМД рассказала, что чрезмерное назначение лекарств несет угрозу здоровью

Полипрагмазия или чрезмерное назначение медикаментов представляет собой серьезную проблему в современной медицине. Она возникает, когда пациент получает несколько лекарств одновременно, зачастую без надлежащего обоснования или мониторинга. Это явление характерно для лиц с множественными хроническими заболеваниями, когда врачи стремятся облегчить симптомы, не всегда учитывая взаимодействие между препаратами. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Повышенный риск развития нежелательных медикаментозных реакций (HMP) является одной из наиболее опасных последствий полипрагмазии. Такие реакции могут варьироваться от легких побочных эффектов до тяжелых, угрожающих жизни состояний. Сложности усугубляются и возрастными изменениями в метаболизме лекарств, что делает пожилых пациентов особенно уязвимыми», — отметила заведующая кабинетом врача-педиатра участкового МОЦОМДа, врач-педиатр Елена Ряскова.

Также она добавила, что важно помнить о каждом новом назначении, которое должно подвергаться критической оценке и учитывать уже принимаемые препараты. Оптимизация схемы лечения, регулярный аудит медикаментов и активное взаимодействие между врачами разных специальностей могут помочь смягчить проблемы, связанные с полипрагмазией, снижая риск НМР и улучшая качество жизни пациентов.

Эффективная коммуникация между медицинскими работниками играет ключевую роль в предотвращении полипрагмазии. Врачи, фармацевты и другие специалисты должны работать в тесном сотрудничестве, чтобы гарантировать безопасное и обоснованное назначение препаратов. Использование электронных систем учета истории болезни может помочь в отслеживании всех назначений и выявлении возможных конфликтов между лекарствами.

Это также способствует снижению вероятности дублирования назначения, что часто наблюдается в полипрагмазии. Пациенты также должны быть вовлечены в процесс лечения. Обсуждение всех принимаемых ими препаратов с врачом позволяет исключить ненужные или потенциально опасные сочетания. Поддержка активного участия пациента в его лечении может способствовать лучшему пониманию медикаментозной терапии и укреплению доверия между пациентом и врачом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.