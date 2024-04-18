Врач Морозова перечислила признаки плохой работы иммунитета

Среди признаков нестабильной работы иммунной системы можно отметить быструю утомляемость, слабость, частые простуды, аллергические и аутоиммунные заболевания, сообщила РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

«Для поддержания иммунитета рекомендуется следовать определенным правилам, включая правильное питание, полноценный сон, занятия спортом, управление стрессами, тщательное мытье рук и закаливание», — сказала Морозова.

Она добавила, что профилактические мероприятия, направленные на укрепление организма и его защитных функций, должны носить комплексный характер.

«Иммунитет представляет собой способность организма человека сопротивляться различным возбудителям инфекционных заболеваний и внешним веществам. Он обеспечивает защитные функции организма через действие клеток, иммунной системы, интерферона и гуморальных факторов. Сохранение и укрепление иммунитета в условиях современного города является очень важным условием поддержания здоровья», — подчеркнула врач.

Морозова разъяснила, что существуют два типа иммунитета: врожденный и приобретенный.

«Врожденный иммунитет является врожденной способностью организма обнаруживать и обезвреживать внешние вредные факторы, такие как токсины и микроорганизмы, и обусловлен наследственностью. Приобретенный иммунитет позволяет организму бороться с инфекциями, с которыми он уже встречался ранее», — уточнила она.