Врач МОНИКИ рассказал о нарушениях мозга и методах реабилитации

В рамках недели сохранения здоровья головного мозга врач Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) рассказал о важной теме когнитивных нарушений и методов их лечения и реабилитации. Когнитивные нарушения — это расстройства памяти, внимания, ориентации и мышления, которые осложняют повседневную жизнь. Они могут возникать при деменции, болезни Альцгеймера, после инсульта или травм мозга. Проблемы с когнитивными функциями встречаются не только у пожилых людей, но и могут возникать в любом возрасте, особенно после травм или заболеваний мозга, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Очень много пациентов сейчас обращаются к нам уже на запущенных стадиях деменции или болезни Альцгеймера. Поэтому для того, что бы помощь врачей была для вас более эффективна, пожалуйста, обращайте внимания на себя и своих родственников — если вы замечете что вы или кто-то из ваших близких забывает, куда положил какой-то предмет, путает даты и время года, очень тяжело ориентируется во времени, и это не единичные случаи, а регулярные, которые происходят все чаще и чаще, пожалуйста, обратитесь к врачу неврологу или психоневрологу. У врачей будет возможность оценить клиническую картину и помочь вам с большей эффективностьют на ранней стадии заболевания», — рассказал руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ Максим Сутормин.

Ключевыми методами реабилитации являются медикаментозное лечение — используются препараты, которые помогают улучшить работу мозга, замедлить прогрессирование заболеваний и облегчить симптомы, когнитивно-поведенческая терапия, которая помогает людям справляться с изменениями в их восприятии и реакции на стрессовые ситуации, тренировка памяти и внимания, которая включает в себя использование различных упражнений и техник, направленных на улучшение нейропластичности мозга, физическая активность, поскольку регулярные физические нагрузки способствуют улучшению кровообращения мозга и активизируют его работу, социальная поддержка: общение с родными и друзьями, участие в группах поддержки, которые помогают человеку чувствовать себя более уверенно и эмоционально стабильно.

На прием к врачу-неврологу МОНИКИ может любой житель Московской области старше 18 лет. Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС. Необходимо направление от лечащего врача из поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.

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