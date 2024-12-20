Врач МОНИКИ одержала победу на первенстве патологоанатомов

На базе Сеченовского университета в России прошло открытое первенство по цифровой патологии «Поле зрения». Это мероприятие объединило лучших патологоанатомов со всей страны, они продемонстрировали свои навыки в диагностике сложнейших клинических случаев с использованием передовых цифровых технологий, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

На очный тур первенства собрались 28 финалистов заочного этапа конкурса: это врачи-патологоанатомы, которые стали лучшими среди 700 участников из 65 российских регионов. 1-е место за победу в первенстве одержала врач-патологоанатом референсного центра морфологической диагностики отдела онкологии МОНИКИ им. Владимирского Инесса Тележникова.

«Участие врачей в подобных соревнованиях — это не просто возможность продемонстрировать свои профессиональные навыки, но и показатель стремления к постоянному совершенствованию и обмену опытом. В условиях стремительно развивающейся медицины важно не только следить за новыми тенденциями, но и активно участвовать в формировании стандартов качества и инноваций. В этой связи мы особенно гордимся нашей коллегой и поздравляем с заслуженной победой в первенстве. Ее успех, который стал возможен благодаря упорству и профессионализму — это не только личная победа, но и значимый вклад в развитие нашей команды», — прокомментировала заведующая отделением морфологической диагностики отдела онкологии МОНИКИ им. Владимирского Галия Сетдикова.

«Я очень рада и горда этой победой. Это достижение имеет для меня большое значение, поскольку оно подтверждает важность приложенных мною усилий и труда. Участие в конкурсе не только позволило мне проверить свои знания, но и вдохновило на дальнейшее профессиональное развитие. Работа в области клинической патологии — это не просто анализ тканей под микроскопом; это возможность влиять на качество медицинской помощи, предоставляя врачам точные данные для выбора оптимальной терапии. Я верю, что исследования в области патологии являются основой для развития медицины и внедрения инновационных методов лечения, что делает нашу работу значимой и востребованной», — поделилась своими впечатлениями Инесса Тележникова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.