Врач МОНИИАГ развеяла мифы о партнерских родах

С каждым годом все больше семейных пар задумывается о партнерских родах. Однако далеко не все мужчины хотят присутствовать во время рождения их ребенка. Почему так происходит и нужно ли уговаривать мужа «помогать» жене при родах, рассказала научный сотрудник МОНИИАГ Мария Игнатьева, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вокруг партнерских родов существует много мифов и опасений, особенно у сильной половины человечества. Многие мужчины отказываются от участия в них не потому, что опасаются увидеть что-то пугающее, а потому что искренне хотят помочь своей супруге, но боятся не справиться, потому не знают, что от них потребуются. Главная, а быть может и единственная, задача мужчины в родильном зале — поддерживать свою супругу морально. Поскольку наши мужья не всегда знают, как лучше это сделать, мы советуем мужчинам просто держать ее за руку. Без слов можно помочь супруге чувствовать себя спокойнее и увереннее не менее эффективно, чем давая ей советы», — сказала врач.

Она также отметила, что мужчине никак не нужно «помогать» врачам своим присутствием. Его задача, скорее, не мешать работе врачей, просто быть рядом.

Игнатьева подчеркнула, что уговаривать супруга участвовать в этом эмоциональном событии не нужно, точно также как не стоит настаивать на участии в родах, если жена не готова к присутствию супруга. Желание должно быть обоюдным, сознанным и добровольным, тогда совместная встреча малыша только укрепит супружеские отношения. Если муж не хочет быть рядом с женой на родах, его желание нужно уважать, а на роды можно пригласить и другого члена семьи, который точно окажет моральную поддержку, если она требуется, например, маму или сестру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.