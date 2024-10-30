Врач МОНИИАГ рассказала, почему беременным не нужно бояться второго скрининга

Скрининг второго триместра вызывает больше всего тревог у будущих мам. На этом сроке размеры малыша позволяют врачу УЗИ не только показать будущим родителям лицо и пол ребенка, но и оценить состояние его тела и внутренних органов и выявить проблемы, которые невозможно было определить на более раннем сроке. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Второй скрининг является одним из этапов диагностики врожденных аномалий и пороков развития плода. Полученная при проведении скрининга информация включает маркеры хромосомных аномалий, данные о структуре плаценты и ее расположении, количестве околоплодных вод, качестве кровотока и другие важные параметры.

«Будущим мамам важно знать, что современные медицинские технологии шагнули далеко вперед, даже по сравнению с предыдущим поколением, и многие пороки развития, если они были обнаружены вовремя, могут быть успешно скорректированы», — считает врач акушер-гинеколог МОНИИАГ Яна Андросова.

Врач призвала беременных женщин обязательно проходить второй скрининг чтобы выявить и возможные осложнения беременности (истмико-цервикальную недостаточность, предлежание плаценты, нарушения кровотока и др.), которые для женщины обычно протекают почти бессимптомно, но могут привести к негативным последствиям не только для ребенка, но и для матери.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.