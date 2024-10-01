Врач МОНИИАГ рассказала о частой ошибке молодых мам

Большинство женщин перед рождением ребенка читают полезные советы и обращаются за помощью к опытным специалистам, чтобы научиться правильно кормить малыша, но к сожалению, даже опытные мамы не всегда умеют замечать сигналы, которые «посылает» им их ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В последние годы врачи и специалисты по грудному вскармливанию настаивают на том, что ребенка до года нужно кормить не по расписанию, а по требованию, но редкая мама хорошо представляет, что это действительно значит. Они не замечают первый признаков того, что малыша уже пора покормить, а дают ему грудь чуть запаздывая, когда малыш уже сучит ножками и плачет. Когда ребенок уже так серьезно раздосадован, кормление может пойти не по плану, а молодая мама будет расстраиваться, что ребенок плохо берет грудь и капризничает», — сказала руководитель отдела новорожденных МОНИИАГ, врач неонатолог Марика Шакая.

Неонатолог посоветовала кормить малыша первых дней жизни уже тогда, когда он только начинает двигать ручками и поворачивать голову ища мамину грудь. Она отметила, что если маме показалось, что малыш начал серьезно беспокоиться «без причины», то вероятно, она уже немного запоздала с кормлением и ей нужно поторопиться.

Врач также предупредила молодых мам, что единственным признаком правильного и качественного кормления является прибавка в весе, а беспокоиться, если малыш первых пары месяцев жизни просит грудь практически ежечасно, не стоит, ведь мамина грудь для малыша не только источник еды, но и способ общения с мамой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.