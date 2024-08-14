Врач МОНИИАГ рассказала, как беременным справиться с тошнотой

С утренней тошнотой сталкиваются 8 из 10 беременных женщин. У кого-то она возникает почти в самом начале беременности и полностью исчезает после первого триместра, а кого-то преследует гораздо дольше. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Тошнота беременной женщины может возникнуть не только утром, но и в течение всего дня. И хотя точные причины этого явления пока недостаточно изучены, определенное влияние на его появление оказывает гормональная перестройка женского организма, изменение уровня гормонов: ХГЧ, эстрогена, прогестерона и гормонов щитовидной железы. Справиться с этой проблемой помогает прием пищи небольшими порциями 5-6 раз в день, легкоусвояемая пища с высоким содержанием углеводов и малым количеством жиров (хлеб, рис, сухое печенье, макароны), употребление достаточного количества жидкости, а также продукты, содержащие имбирь», — сказала руководитель акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ Екатерина Ефимкова.

Среди провокаторов тошноты врач назвала чувство голода, усталость, стресс и малоподвижный образ жизни.

Быть готовыми к возникновению тошноты беременных врач призвала тех, кто сталкивался с «морской болезнью» или укачиванием в транспорте, испытывал неприятные ощущения при приеме гормональных препаратов, женщин, страдавших мигренями в определенные фазы цикла, имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта, многоплодную беременность, а также дочерей мам, которые плохо переносили беременность.

Врач призвала беременных женщин незамедлительно обращаться к врачу, если их беспокоят постоянная тошнота, рвота более 5 раз в сутки, тянущие боли внизу живота, выраженная слабость, потеря веса, учащенное сердцебиение, а также снижение количества выделяемой за день мочи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.