Врач МОНИИАГ рассказала будущим мамам о преимуществе рождения малыша летом

Некоторые будущие мамы расстраиваются, узнав, что рождение долгожданного малыша придется на летний период и начало осени в связи с возможной жарой и связанной с ней ухудшением самочувствия. Тем не менее, врачи считают лето благоприятным периодом для родов. об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Лето, наверное, самое замечательное время года, когда все люди полны бодрости и оптимизма, а хорошее настроение будущей мамы, как известно, благоприятно сказывается на самочувствии малыша. В летний сезон беременные женщины могут подолгу гулять на свежем воздухе в случае отсутствия сильной жары, употреблять больше сезонных овощей и фруктов по доступной цене и вырабатывать позитивный настрой на роды в окружении близких, пребывающих в отпусках. Роды летом также имеют ряд преимуществ, ведь после них вы сможете много гулять с малышом на свежем воздухе без необходимости укутывать его в теплую одежду, а ранние пробуждения для кормления будут переноситься гораздо легче, когда на улице уже светит солнце», — рассказала научный сотрудник акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ Мария Игнатьева.

Из прочих преимуществ летних родов врач назвала возможность молодой маме больше отдыхать, ведь в отпускной период гораздо легче найти помощь с ребенком среди родных и близких.

Чтобы лучше себя чувствовать летом, врач посоветовала беременным женщинам и молодым мамам выходить на прогулки утром или вечером, избегая сильной жары, подбирать для себя и ребенка подходящую одежду из натуральных тканей, уделять внимание гигиене, чаще принимать душ и соблюдать питьевой режим — пить не менее 2 литров в день при отсутствии других рекомендаций от врачей. Чтобы уменьшить риск возможных отеков, она посоветовала скорректировать рацион в пользу овощей, фруктов и ягод и ограничить фастфуд, соленое, продукты с высоким содержанием сахара.

Отдельное внимание врач посоветовала уделить месту отдыха мамы и малыша. Как утверждает специалист, температура воздуха в спальне должна поддерживаться в пределах 20-22 градусов, а влажность воздуха в ней быть не ниже 50-70%, а спальные места — надежно защищены от кровососущих насекомых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.