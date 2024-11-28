Врач МОНИИАГ рассказала, безопасно ли делать МРТ беременным

В период беременности женщины главная задача врачей — сохранить здоровье матери и обеспечить вынашивание здорового ребенка. По этим причинам им назначаются наиболее безопасные методики, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ультразвук и МРТ могут проводиться беременным женщинам. Это самые безопасные методы визуализации, в них не используется рентгеновское излучение», — рассказала врач акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Яна Андросова.

Она отметила, что если ситуация требует использования дополнительных методов исследования состояния здоровья будущей матери и плода, в частности МРТ, беременной женщине не стоит от них отказываться. Они помогают врачам назначить необходимое женщине лечение своевременно, до наступления необратимых последствий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным