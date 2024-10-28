Врач МОНИИАГ рассказала беременным о важных правилах первого скрининга

Первый скрининг — одно из самых важных комплексных исследований будущей мамы, которое проводится в первом триместре беременности. Врачи настоятельно рекомендуют проходить его всем беременным женщинам, ведь его результаты позволяют выявить риски осложнения беременности и вероятность генетических аномалий плода. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Практически все будущие мамы знают, что в состав первого скрининга входит ультразвуковое исследование и биохимический анализ крови, но забывают о том, что осмотр и вопросы врача акушера-гинеколога тоже являются важной его частью и должны проходить по правилам», — считает врач акушер-гинеколог Яна Андросова.

При скрининге врач измеряет индекс массы тела пациентки и ее среднее артериальное давление. Полученные результаты используются для проведения расчета рисков хромосомных аномалий плода и осложнений беременности с помощью специальной компьютерной программы. Она позволяет с максимальной точностью определить риск наличия у плода синдрома Дауна и других генетических заболеваний и развития осложнений беременности (преэклампсии, задержки роста плода, риска преждевременных родов).

Большое влияние на результаты скрининга, по мнению врача, оказывает соблюдение правил, за которыми может проследить и сама женщина. Важно, чтобы все показатели измерялись строго в момент проведения скрининга. Не подойдут для него данные, полученные за несколько часов или записанные со слов будущей мамы.

Чтобы избежать ошибок измерение давления должно происходить в комфортной для женщины обстановке. Будущей маме надо отдохнуть не меньше 5 минут перед его проведением и принять правильную позу — с опорой для рук и спины, а врачу — провести не менее двух последовательных измерений с интервалом не менее 5 мин (оптимальный интервал — 15 мин).

Из ошибок, влияющих на корректность данных, врач назвала несоответствие размера манжеты объему плеча женщины: слишком маленькая манжета может приводить к переоценке реального артериального давления, слишком большая — к его недооценке.

Врач также попросила женщин, которым предстоит прохождение первого скрининга, исключить перед его проведением употребление крепкого чая и кофе, которые могут влиять на корректность данных и полностью отказаться от курения во время беременности.

Соблюдение этих несложных правил поможет увеличить точность расчета риска осложнений беременности.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.