Врач МОНИИАГ дала совет женщинам после перенесенного кесарева сечения

Все большее число женщин в мире после перенесенного кесарева сечения хотят, чтобы следующий ребенок появился на свет естественным путем. Врачи настаивают: естественные роды не только возможны, но и желательны, если во время второй беременности уже устранены причины, по которым женщина ранее не могла родить самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Естественные роды имеют ряд преимуществ перед операцией, ведь после них у будущей мамы ниже не только риск возникновение инфекций. Если молодая мама планирует большую семью, то при последующих беременностях у нее будет гораздо ниже вероятность развития таких грозных осложнений как предлежание плаценты или врастание ее в рубец, которые могут нести риск жизни и здоровью», — сказала руководитель акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ Екатерина Ефимкова.

Врач отдельно подчеркнула, что контакт малыша с родовыми путями матери также крайне важен для его здоровья, формирования кишечной микрофлоры и здорового иммунитета.

Врач порекомендовала всем женщинам, перенесшим операцию кесарева сечения и планирующим беременность, провести экспертную оценку состояния матки и рубца, а при наступлении беременности — находиться под наблюдением опытного врача, который поможет принять решение, какой метод разрешения будет самым лучшим для мамы и ребенка.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.