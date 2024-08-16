Врач: малину нужно употреблять для улучшения функций сосудов и при диабете

Ягоды малины содержат антиоксиданты, включая флавоноиды и полифенолы, которые могут улучшить функцию сосудов, а в случае диабета — употребление свежих ягод может помочь в контроле уровня сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину, сообщила РИАМО врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Ефимова.

«Ягоды малины содержат антиоксиданты, включая флавоноиды и полифенолы, которые могут помочь улучшить функцию сосудов, снизить уровень общего холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также некоторые исследования показали, что употребление свежих ягод малины может помочь в контроле уровня сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину, что может быть полезно для предотвращения развития диабета», — сказала Ефимова.

Она добавила, что ягоды малины содержат компоненты, которые обладают противовоспалительными свойствами, что делает их потенциально полезными для профилактики различных воспалительных состояний.

«Ягоды малины содержат значительное количество витамина C, который играет важную роль в поддержании здоровья иммунной системы. Витамин C помогает стимулировать производство белых кровных клеток, которые способствуют защите организма от инфекций и других вредных воздействий», — рассказала врач.

Ефимова отметила, что ягоды малины также содержат антоцианы, полифенолы, флавоноиды, которые обладают антиоксидантными свойствами и помогают бороться с воспалением, что способствует укреплению иммунитета и защите организма от различных вредных воздействий.

«Кроме того, компоненты, содержащиеся в малине, могут помочь укрепить стрессоустойчивость и создать благоприятные условия для защиты организма от инфекций и болезней», — заключила терапевт.

16 августа отмечается День малинового варенья. Дата выбрана не случайно — именно этот день на Руси называли Малинником. В любые времена малина считалась ценной ягодой, которая не только вкусная, но и полезная. Ее употребляют для повышения иммунитета и как целебное средство от простуд.