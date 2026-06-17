Врач Литвинов объяснил, что делать при панической атаке

Врач Литвинов: близкие должны быть рядом во время панических атак

Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов посоветовал при панической атаке попросить поддержки у близких и не пытаться подавить эмоции, сообщает RT .

Валерий Литвинов заявил, что во время панической атаки важно понять: сильные эмоции не связаны с реальной угрозой жизни. Попытки перебороть приступ могут усилить состояние.

«Если началась паническая атака, важно сообщить об этом кому-то из близких людей, чтобы они были рядом. Можно описать свои ощущения и состояние и попросить поддержки», — сказал он.

Литвинов пояснил, что эмоции не могут сохранять такую интенсивность бесконечно. Приступ начнет ослабевать, если не пытаться ускорить этот процесс.

«Нужно постараться осознать, что с такой интенсивностью эмоции не могут продолжаться бесконечно и начнут отступать в скором времени, главное — не торопить их в этом», — пояснил он.

Врач также предостерег от дыхательных техник, релаксации и самогипноза во время приступа. По его словам, эти методы иногда ухудшают состояние, особенно если человек остается один.

«В экстремальной ситуации не стоит бороться со своими эмоциями. Лучше сосредоточиться на собственных действиях и по возможности попытаться сохранять спокойствие», — подытожил эксперт.

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