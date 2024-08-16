Врач ЛФК Семенов посоветовал использовать гаджеты для поддержки спины

Можно приобрести специальные гаджеты для поддержки спины в правильном положении, сообщил РИАМО врач лечебной физкультуры Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой Лев Семенов.

«Например, электронный корректор осанки контролирует положение человека и при отклонении от правильного состояния сообщает об этом вибросигналом. Попробуйте использовать такое устройство», — сказал Семенов.

Он также отметил, что в сидячем положении локти должны полностью лежать на столе. Так шея останется в нейтральном положении и будет меньше уставать.

«Максимально прогните спину, опустите плечи и лопатки. Следите за тем, чтобы спина во время сидения не округлялась, а живот был подтянут и слегка напряжен. Также не сгибайте запястья», — посоветовал врач ЛФК.

Семенов пояснил, что такое положение кистей может привести к мышечным спазмам и туннельному синдрому — когда нерв в запястье сдавливается, вызывая онемение, покалывание и боль в пальцах.

«Во время работы за компьютером мы так увлекаемся процессом, что можем не почувствовать неудобства или боли. В результате регулярно возникает перенапряжение мышц, спазм, а затем и постоянные боли в шее или пояснице. Поэтому важно приучить себя следить за положением тела: ставьте себе напоминание в телефоне, распечатайте памятку и повесьте на рабочем месте», — порекомендовал специалист.